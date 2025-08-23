Una muestra de expresionismo y sensibilidad llega a este pueblo de Toledo

El Sitio Histórico de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo), acoge hasta el 26 de octubre la exposición ‘Esbozo de un recuerdo’, del escultor y pintor Jorge Lencero.

La muestra reúne 47 piezas entre esculturas y pinturas en diversas técnicas (grafito, acuarela, pastel y ceras), en las que el artista despliega su «inconfundible» estilo, «marcado por la tensión entre libertad y destino, la ternura y la inquietud y un expresionismo siempre cargado de sensibilidad», ha destacado la Diputación de Toledo en un comunicado.

En ‘Esbozo de un recuerdo’, el artista ofrece al público un recorrido «íntimo y poético» a través de la materia y la forma e invita a redescubrir el arte como espacio de memoria y emoción, ha añadido.

Jorge Lencero nació en Madrid en 1958 y desde muy joven despertó en él la llamada de la producción artística, muy especialmente de la escultura, aunque no se dedicaría profesionalmente a esta disciplina hasta los 22 años, gracias a la intermediación de un crítico de arte.

Su trayectoria abarca más de cuatro décadas de creación, con exposiciones en Madrid, Hong Kong, Singapur, Chicago, Ámsterdam o Miami, y participaciones en ferias internacionales como Art Chicago, Art Asia o ArteSantander.

Con la provincia de Toledo mantiene, además, un vínculo especial, pues ya en 2020 expuso junto al pintor José Luis López Romeral en el Centro Cultural San Clemente con la muestra ‘Saan Ako Magnula: Totanés (Desde donde vine: Totanés)’, en homenaje a Fray Sebastián de Totanés.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de octubre, se podrá visitar de forma gratuita de 11:00 a 18:00 horas, todos los días de la semana, excepto los lunes