Desciende a Nivel 0 el incendio activo en Toledo

El incendio forestal que se encontraba activo en Ventas de Retamosa, en la provincia de Toledo, ha descendido a Situación Operativa Nivel 0, lo que permite el restablecimiento del tráfico en la carretera TO-1836, según informa INFOCAM. Fue detectado a las 15:27 por una llamada particular este sábado.

En la zona permanecen 16 efectivos distribuidos en cuatro medios terrestres, mientras que los medios aéreos ya han sido retirados. La rápida intervención de los servicios de extinción ha permitido controlar el fuego y reducir el riesgo de reactivación.