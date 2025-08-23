Activo grave incendio forestal en Toledo

Un incendio forestal se encuentra activo desde este sábado en Las Ventas de Retamosa, en la provincia de Toledo. El fuego ha sido clasificado en Situación Operativa Nivel 1 debido a la afección a bienes de naturaleza no forestal obligando al corte de la carretera TO-1836.

El incendio se ha detectado a las 15:27 horas a través de una llamada particular. Las autoridades mantienen en la zona un dispositivo compuesto por 29 efectivos distribuidos en siete medios, incluyendo dos aéreos y cinco terrestres, para evitar su propagación, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales.