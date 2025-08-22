El Google Maps de los ‘sexcondites’: decenas de picaderos secretos para dar rienda suelta a la pasión en Toledo

En un mundo dominado por las aplicaciones móviles, cada necesidad tiene ya su solución digital: desde encargar comida o planificar vacaciones, hasta buscar pareja o espacios íntimos para encuentros sexuales.

Ese es el objetivo de Mispicaderos.com, una app creada en 2009 por un joven de Bilbao que funciona como un auténtico ‘Google Maps del sexo’ y que reúne en la actualidad cerca de 30.000 lugares señalados en toda España.

El mapa secreto de Toledo

En Toledo capital figuran decenas de escondites. Según las valoraciones de los usuarios, los mejor puntuados son «el mirador del Valle, las casas abandonadas de Santa Teresa, la zona de detrás del Archivo Regional o la urbanización Montesión».

También destacan «las inmediaciones de la estación, el parking de la Universidad o el Parque de Safont», entre otros.

Caminos, descampados y miradores

Los escondites más repetidos en Toledo son miradores, caminos apartados, descampados, parques y calles discretas. Muchos de estos puntos coinciden con los patrones que se repiten en otras ciudades españolas: lugares de fácil acceso, con algo de intimidad y alejados de las miradas indiscretas.

Un buscador con filtros

En este particular buscador, que utiliza la API de Google Maps, los usuarios pueden filtrar por localización, puntuar y comentar los lugares visitados, e incluso guardar sus favoritos en función de su orientación sexual, el medio de transporte o la privacidad que necesiten.

Además de la capital, diferente municipios de la provincia de Toledo cuentan con rincones registrados en esta plataforma. La lista se amplía cada mes con nuevos aportes de usuarios, que convierten esta curiosa app en un catálogo de los ‘sexcondites’ locales.