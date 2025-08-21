La Diputación de Toledo mejora los vestuarios de este campo de fútbol

La Diputación de Toledo ha llevado a cabo una actuación necesaria en la localidad de Mocejón, gracias a las obras dereforma y adecuación de los vestuarios del campo de fútbol municipal, promovida gracias a la financiación de laDiputación Provincial de Toledo, dentro de su programa de Plan Provincial de Cooperación a las obras de competencia municipal de las anualidades de 2023 y 2024.

La alcaldesa de Mocejón y presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, acompañada por el vicepresidente primero, Jesús Guerrero, ha destacado la importancia de esta actuación para el municipio, poniendo en valor el papel de la institución provincial en la mejora de las infraestructuras locales.

Es por ello que ha señalado que “gracias al apoyo de la Diputación, nuestros pueblos pueden acceder a inversiones que permiten modernizar sus espacios públicos. Estas ayudas son fundamentales para que la calidad, el ocio y el deporte lleguen a todos los rincones y puedan ser disfrutados por todos los toledanos, vivan donde vivan.”

Foto: Diputación de Toledo

La inversión total ha superado los 100.000 euros y el proyecto ha sido ejecutado en un plazo de cuatro meses.

Las obras

La intervención ha permitido no soloactualizar las instalaciones deportivas, sino también mejorar la accesibilidad, la eficiencia de los espacios y la comodidad para deportistas y usuarios de las escuelas municipales.

Las obras han contemplado la reforma interior completa del edificio de vestuarios, manteniendo el acceso principal, pero anulando la salida trasera para habilitar un aseo accesible con ducha. Además, a propuesta del Ayuntamiento, se ha creado un nuevo vestuario de espera para las escuelas deportivas de fútbol, con acceso independiente, y se ha acondicionado un espacio destinado a almacén y limpieza, incorporando una pila vertedero multifuncional., así como una toma para instalación de una lavadora para petos y ropa deportiva.

En cuanto a acabados, se ha llevado a cabo la renovación total de pavimentos, alicatados, puertas y ventanas, así como la sustitución de todas las instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad e iluminación. Para garantizar la accesibilidad, se han incorporado materiales antideslizantes en zonas húmedas y se han adaptado los accesos conforme a la normativa vigente.

La superficie útil resultante tras la actuación asciende a 115,85 m², con un total construido de 139,23 m². Los espacios incluyen vestuarios accesibles, aseos, vestuario de árbitros, vestuarios principales, vestuario de espera y zona de almacén y limpieza.

La Diputación como motor de desarrollo local

Esta actuación se enmarca dentro de los distintos programas de inversión que impulsa la Diputación de Toledo, y que tienen como objetivo reforzar los servicios municipales y atender las necesidades reales de los pueblos, especialmente los de menor población o recursos.

Los planes provinciales son una herramienta clave para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo actuaciones de mejora urbana, accesibilidad, instalaciones deportivas, infraestructuras básicas y otros servicios fundamentales para sus habitantes.

El papel fundamental de la Diputación vuelve a demostrar su eficacia como garantía para el desarrollo local sostenible de nuestros pueblos, reforzando la cercanía de la Institución a los municipios de la provincia de Toledo.