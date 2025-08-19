La Diputación de Toledo innova en programas saludables para mayores con la puesta en marcha de “Tu salud en danza”

La Diputación innova en programas para mayores con la puesta en marcha, por primera vez en la provincia, de “Tu salud en danza”, que tiene como objetivo promover el envejecimiento activo y saludable entre personas mayores de 50 años que viven en municipios de menos de 5.000 habitantesde la provincia.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha señalado que “es la primera vez que desde la Diputación de Toledo se lanza un programa de actividad física centrado en el baile dirigido específicamente a personas mayores en municipios pequeños. Con ‘Tu salud en danza’ queremos llegar donde más se necesita y a nuestros pueblos con menos recursos, favoreciendo la salud física y combatiendo la soledad no deseada a través del movimiento y la música”.

La decisión del equipo de Gobierno provincial contempla una subvención de 50.000 euros destinados a la puesta en marcha de este programa en 2025, dirigido a personas mayores de 50 años que vivan en municipios menores de 5.000 habitantes.

El criterio de concesión será en base a la cuantía de la subvención solicitada por el Ayuntamiento, destinada a la contratación de un monitor especialista en baile, hasta un importe máximo de 600 euros.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, destacaba “el baile es una de las actividades más completas para el envejecimiento activo, porque ofrece múltiples beneficios físicos, mentales y sociales. Es una manera de ayudar a los pueblos más pequeños a que tengan esta opción y se favorezcan de sus muchos beneficios”.

Con esta actividad se mejora el equilibrio y la coordinación, aumenta la fuerza muscular y la resistencia, favorece la salud cardiovascular y respiratoria, previene enfermedades crónicas, estimula la memoria y concentración y mejora el estado de ánimo. Otro gran beneficio es el fomento de la interacción social, evitando así la soledad y el aislamiento que tanto afecta a los mayores.

Este programa se realizará del 1 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2025, con el objetivo de realizar actividades de baile saludable adaptada a personas mayores de 50 años. Se impartirán dos sesiones semanales de una hora de duración y el número de participantes no podrá ser inferior a 10 ni superior a 25.

Las solicitudes se podrán presentar a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial desde el día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.