Fundación Eurocaja Rural colabora con la XXVII Edición del Festival Celestina – La España de Rojas, de este pueblo de Toledo

Fundación Eurocaja Rural mantiene un firme compromiso con el desarrollo cultural y social, y el Festival Celestina es considerado como motor turístico y económico para la Puebla de Montalbán. En este sentido, la implicación de la entidad con el acto celebrado responde a su convicción de que la cultura es motor de dinamización económica y cohesión social en el medio rural.

El Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, organizador de esta iniciativa a través de la Asociación Cultural Festival Celestina, fue beneficiario de una de las Ayudas Sociales que Fundación Eurocaja Rural otorgó a diferentes entidades. Concretamente, recibió una ayuda en la categoría ‘Desarrollo Rural’ impulsando así la ampliación del festival para garantizar una programación más completa y con mayor capacidad de atracción turística.

Durante el acto, los asistentes pudieron disfrutar de la representación teatral ‘Lo que son Mujeres’, a cargo de la AC Festival Celestina, en un marco tan singular como el Castillo de San Servando.

Al mismo asistieron la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo, la alcaldesa de la Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, la teniente alcalde y concejal de Cultura y Patrimonio de Toledo, Ana Pérez, y la directora artística del festival, María Elena Diardes, entre otros.

Con esta participación, Fundación Eurocaja rural reafirma su vocación de cercanía y apoyo a las iniciativas culturales de los territorios en los que la entidad financiera está presente, ayudando a preservar y difundir este tipo de actividades. Así, en este caso concreto, ha contribuido a reforzar la proyección de la Puebla de Montalbán como referente cultural y turístico de la región.