Unas fiestas patronales acaban en una pelea con unas 70 personas involucradas en Toledo

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido la madrugada de este domingo un aviso, a las 5:09 horas, por una pelea multitudinaria en la que han participado unas 70 personas en el municipio toledano de San Román de los Montes, que se ha saldado sin heridos.

Fuentes del 112 han precisado que la pelea ha tenido lugar en la plaza de la Constitución de San Román de los Montes que este fin de semana celebra sus fiestas patronales.

El Servicio de Emergencias ha avisado a la Guardia Civil pero desde la localidad no se han solicitado recursos sanitarios.

