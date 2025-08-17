Pelea multitudinaria con varios heridos en Toledo

Tres personas han resultado heridas leves en una pelea multitudinaria en la madrugada de este domingo en la localidad toledana de Alcaudete de la Jara.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a InfoCLM de que el aviso se ha producido a las 5:19 horas desde la plaza Regiones de España del municipio que celebra este fin de semana sus fiestas patronales.

Como consecuencia de la misma, una mujer de 20 años y un hombre de 43 años han resultado heridos y han sido atendidos por el médico de urgencias y trasladados por ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Talavera de la Reina.

Asimismo, el médico de urgencias ha tenido que atender a un hombre de 59 años pero le ha dado el alta y no ha tenido que acudir al hospital.

Además del médico y las dos ambulancias, también se han desplazado hasta este lugar efectivos de la Guardia Civil.