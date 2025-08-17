La Junta de Cofradías de Toledo acudirá a este importante Congreso Nacional

Un evento en el que estará presente la Junta de Cofradías de Toledo.

La iniciativa celebra este 2025 su tercera edición y está organizada por la Junta Coordinadora de Cofradías de Ibiza con el patrocinio del Consell d’Eivissa e Ibiza Travel, ha informado la Junta de Cofradías de Toledo en nota de prensa.

A lo largo de tres jornadas, la isla recibirá a representantes de las juntas y de las cofradías de todo el país que se darán cita en un encuentro que contará con ponencias, demostraciones culturales de la Semana Santa de la ciudad d’Eivissa, rutas guiadas por la isla y visitas a espacios relevantes de la cultura ibicenca como el Museo Diocesano o Dalt Vila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En este marco, también se celebrará la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial. Un encuentro en el que representantes de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda abordarán retos, experiencias y buenas prácticas en la preservación de sus tradiciones religiosas teniendo en cuenta, además, sus particularidades como ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Congreso está organizado junto con el Obispado de Ibiza y esta patrocinado por el Consell de Ibiza e Ibiza Travel y en la que colaboran Ciudades Patrimonio de la Humanidad España-UNESCO, Ayuntamiento d’Eivissa, We Love Media, Fundación Julián Vilás Ferrer, UMAS Seguros y Grupo Policlínica.

Las inscripciones a este congreso nacional ya están disponibles a través del portal web de la Junta de Cofradías www.cofradiasibiza.org y cuentan con diversos paquetes de participación algunos de los cuales ofrecen precios especiales si se adquieren antes del 15 de agosto.