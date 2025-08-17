Descubre el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de Fuensalida

Rocío Pérez-Higueras Cabañas ha resultado ganadora del Concurso de Carteles de las Ferias y Fiestas 2025 de Fuensalida, por lo que su obra será la portada del libro de este año.

Por su parte, Hugo Burgos Álvarez ha sido el ganador del Concurso Infantil, ocupando la contraportada del mismo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde, José Jaime Alonso, y la concejal de Festejos, Laura Álvarez, recibían en el Ayuntamiento a ambos autores para conocer en detalle sus creaciones.

Los actos programados por las concejalías de Festejos y de Juventud con motivo de las Fiestas Patronales se desarrollarán entre los días 12 y 21 de septiembre, siendo festivo local el viernes 19.