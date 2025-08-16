Los dos pueblos de Toledo que reciben agua potable en camiones para que los vecinos puedan abastecerse

La Diputación de Toledo ha movilizado, tras los infendios de esta semana, dos camiones de agua potable para abastecer a los vecinos de Navalmoralejo y La Estrella, los dos pueblos principalmente afectados por el fuego de esta semana, suministrando el abastecimiento básico en los días posteriores al incendio forestal declarado el pasado 11 de agosto en la zona de ‘La Campana’.

Esta medida urgente, coordinada por el diputado Pedro Díaz, demuestra el compromiso de la Institución y su respuesta inmediata ante las necesidades más inmediatas de los municipios, reforzando la atención a los pueblos afectados por las llamas y asegurando que ninguna familia quede desatendida, ha informado la instutución provincial en nota de prensa.

La Diputación de Toledo ha hecho llegar a Navalmoralejo y La Estrella más de 10.000 litros de agua donados por la empresa de Aguas del Rosal, por lo que quiere agradecerle su solidaridad con los pueblos y vecinos que han sufrido las consecuencias del incendio.

La Institución reafirma así su compromiso firme con los pueblos y los ciudadanos de la provincia, actuando con celeridad y eficacia en situaciones de emergencia y priorizando la protección de las personas, los recursos básicos y la recuperación de los municipios afectados.

El incendio, ya extinguido oficialmente en la madrugada del jueves 14 de agosto, ha calcinado más de 3.250 hectáreas, afectando a términos municipales de Castilla-La Mancha y Extremadura.

La Diputación de Toledo, en coordinación con INFOCAM, la UME y el resto de administraciones, ha colaborado en el despliegue de medios para frenar el avance del fuego y atender a los vecinos evacuados y confinados en Navalmoralejo, La Estrella y Villar del Pedroso.

En paralelo, la Diputación de Toledo continúa atenta a otros focos de la campaña de incendios, como el registrado en Calera y Chozas, ya controlado tras afectar a unas 1.000 hectáreas.