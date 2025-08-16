Lluvia de millones el Toledo con el Extra de Verano de la ONCE

El Hospital Universitario de Toledo tiene una figura especial vestida de verde y con el nombre de la ONCE en su chaleco.

Es Sergio Jiménez López Rey, quien por cuarta vez ha dado el premio gordo en el sorteo de verano de la ONCE de este pasado viernes, lo ha hecho con el número 90.813, llevándose un millón de euros el agraciado.

Pero no se ha conformado con eso el bueno de Sergio, ya que también ha repartido nueve premios de 1.200 euros.

Sin duda, un hombre con suerte que reparte dinero entre sus clientes.