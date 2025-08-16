El talaverano Tomás Rufo triunfa en Gijón

El diestro talaverano Tomás Rufo se ha alzado este viernes como claro triunfador de la primera corrida de toros de la Feria de Begoña, tras cortar tres orejas y salir a hombros por la puerta grande del coso gijonés de El Bibio gracias a una faena atinada en la que demostró su gallardía y temple con el acero.

El joven matador francés Clemente también supo brillar en la arena gijonesa, especialmente con su primer toro, al que arrancó unos derechazos muy sentidos y llevó muy toreado, pero no consiguió conectar con la espada y tuvo que conformarse con la ovación del público en su segundo astado.

Comenzó la jornada Emilio de Justo con el primer toro de La Quinta, Cumplido, al que recibió por verónicas aderezadas con rápidas chicuelinas para luego cuajarlo con derechazos bajos y naturales en el tercio de muerte, malogrado por su poco tino con la espada, lo que arrancó silbidos de las gradas después de fallar varias veces en el apuntillamiento.

Con el segundo burel supo el diestro francés sacar toda su torería y dar a El Bibio una de las mejores faenas de la jornada, engarzando series de derechazos muy fluidos y sentidos que arrancaron grandes ovaciones en la arena gijonesa.

No obstante, la escasa raza del astado, de carácter excesivamente nervioso, le complicó el tercio de muerte a la espada de Burdeos, que tuvo problemas a la hora de fijarlo para la estocada, llegando al tercer aviso tras dos espadas y múltiples intentos de descabellar al animal.

Sí que estuvo atinado con el acero el matador talaverano con el tercer toro, al que cuajó con naturales muy sentidos y tumbó de una certera estocada que hizo aflorar los pañuelos blancos en el ruedo gijonés y le granjeó una oreja.

Al cuarto, un morlaco de buen trapío y nobleza, le dio la bienvenida De Justo a la verónica y lo templó por la derecha con gallardía y arrojo, llevando al toro muy pegado y abrazándolo en los remates, pero le falló la espada al extremeño, que dejó cuatro estoques tras el primer aviso.

De nuevo se lució Clemente con Sandero, el quinto toro del día, un animal de buena planta, pero que perdió las manos en un par de ocasiones y al que el galo recibió de rodillas con una bellísima larga cambiada y templó con muletazos altos tumbándolo a la segunda estocada.

Rufo cerró la primera jornada de la feria con una gran faena frente al sexto, al que citó con la derecha y arrancó unos pases profundos y fluidos, solo empañados por el enganche de la muleta en el ataque del astado, tras lo cual el castellanomanchego sentenció la faena de una sola estocada hasta la bola, que le valió dos orejas y salir a hombros de El Bibio.

Plaza de toros de Gijón, Asturias. Tercer día de la Feria de Begoña 2024. Media plaza. Toros de La Quinta.

Emilio de Justo: silencio y ovación.

Clemente: silencio tras tres avisos y ovación.

Tomás Rufo: oreja y dos orejas.