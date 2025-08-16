El gran vencedor del IV Trofeo ‘Domingo Ortega’

Raúl Caamaño, de la Escuela Taurina Domingo Ortega, se ha alzó este viernes con el IV Trofeo ‘Domingo Ortega’ en la Plaza de Toros de Toledo tras una reñida final en la que han participado seis jóvenes valores procedentes de escuelas taurinas de distintos puntos del país: Raúl Caamaño (E.T. Toledo); Bruno Gimeno (E.T. Valencia); Sergio Moreno (E.T. Toledo); Jaime Torieja (E.T. Guadalajara); Jesús Herrera (E.T. Ciudad Real); y Rodrigo Villalón (E.T. Alicante)

El certamen y la final, organizado por la Diputación de Toledo en colaboración con la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo, la empresa Mare Nostrum Arena y la Escuela Taurina «Domingo Ortega», ha contado con la asistencia de autoridades provinciales, representantes del sector taurino y numerosos aficionados que han llenado el coso toledano.

La final de la plaza de toros de Toledo ha sido retransmitida en directo por la televisión regional, CMMedia, acercando así este certamen a toda la comunidad.

NUEVE FESTEJOS Y SIETE ESCUELAS TAURINAS PARTICIPANTES

La cuarta edición del certamen, celebrada entre abril y agosto de 2025, ha contado con un total de nueve festejos: seis clases prácticas, dos semifinales y la gran final, con la participación de alumnos de siete escuelas taurinas: Toledo, organizadora y anfitriona, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Valencia, Alicante y Castellón.

Las clases prácticas se han celebrado en Numancia de la Sagra, Lominchar, Los Navalucillos, Nambroca, La Puebla de Montalbán y Argés, mientras que las semifinales se disputaron en Fuensalida y Añover de Tajo, con reses de La Buitrera y Alfredo Ruano, respectivamente. La gran final ha contado con novillos de la ganadería de Sagrario Moreno.

Desde su creación en 2022, el Certamen ‘Domingo Ortega’ ha ofrecido una plataforma de proyección a más de 60 jóvenes novilleros de toda España y Portugal, consolidándose como un referente nacional en su categoría. A lo largo de sus ediciones han resultado triunfadores Miguel Losana, Sergio Moreno y Esteban Gordillo, todos ellos alumnos de la Escuela Taurina de Toledo, que continúan su formación y evolución profesional.

La Escuela Taurina «Domingo Ortega», gestionada por la Diputación de Toledo, se ha consolidado como un espacio de formación en valores, respeto y afición, así como una cantera de nuevas promesas del toreo.

El certamen es una muestra del compromiso firme del Gobierno de Concepción Cedillo con la tauromaquia, la cultura popular y las tradiciones que identifican a numerosos municipios toledanos.

RAUL CAAMAÑO

Alumno de la Escuela Taurina «Domingo Ortega», de Toledo Raúl Caamaño es un joven novillero sin picadores que comenzó su trayectoria en 2021 en La Puebla de Montalbán (Toledo) y desde entonces ha desarrollado una intensa carrera en certámenes y clases prácticas por diversas plazas de España.

En 2022 debutó como novillero sin picadores en Quismondo y fue semifinalista del Bolsín de Ampudia, destacando por su regularidad y capacidad para triunfar, logrando ese año 12 orejas y un rabo. En 2023 continuó su proyección toreando en certámenes como el de Cuenca y el II Trofeo Domingo Ortega, sumando 16 orejas y 3 rabos, y participando en plazas como Algemesí, Lanzahíta y Bocairent.

En 2024, su presencia se fortaleció en certámenes televisados como «Promesas de Nuestra Tierra», «Domingo Ortega» y el de la Diputación de Badajoz, consiguiendo 23 orejas, 2 rabos y múltiples actuaciones destacadas.

En 2025 sigue consolidándose como uno de los novilleros más activos del panorama nacional, siendo finalista de los Bolsines de Ciudad Rodrigo y Candeleda, y participando en ciclos importantes como el Alfarero de Plata y el Certamen de la Escuela Taurina de Ciudad Real. Hasta la fecha, ha sumado 13 orejas en la presente temporada, a las que suma el triunfo, esta noche, en el IV Certamen de Novilleros sin Picadores «Domingo Ortega».