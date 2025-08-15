Un ciclista cae por un terraplén en Toledo

Esta mañana

Un ciclista de 57 años de edad ha resultado herido este viernes tras caer por un terraplén de difícil acceso en el kilómetro 8 de la TO-1375, dentro de la localidad toledana de El Real de San Vicente.

Según han informado a InfoCLM fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.41 horas.

El herido ha tenido que ser rescatado por los bomberos de Santa Olalla y trasladado posteriormente por un helicóptero sanitario al Hospital de Toledo. Al lugar ha acudido también la Guardia Civil.

