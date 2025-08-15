Más información tras la multitudinaria pelea de Villaminaya

Un joven de 22 años de edad ha sido detenido por la Guardia Civil este viernes por su relación en la pelea multitudinaria que ha tenido lugar en la localidad toledana de Villaminaya y que se ha saldado con tres heridos, dos de ellos por arma blanca.

Según ha explicado fuentes de la Delegación del Gobierno, la pelea se ha originado debido a que un joven ha orinado en un coche y, en el transcurso de la trifulca, un amigo de éste ha sacado una navaja y ha herido a una persona en el abdomen y a otra en la pierna.

Los heridos, según estas mismas fuentes, son dos jóvenes de 27 y 28 años residentes en la localidad toledana de Mora.

El presunto autor de los hechos, de 22 años de edad y vecino de Orgaz (Toledo), ha sido detenido por la Benemérita y se encuentra custodiado en el Hospital de Toledo puesto que también ha sufrido lesiones en la pelea.

El equipo de la Policía Judicial de Orgaz de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según han informado fuentes del servicio de atención a urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 7.09 horas de este viernes.