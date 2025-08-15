Extinguido este importante incendio 27 horas después 

El Plan Infocam de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido el fuego que se originó el pasado martes en Alberche del Caudillo y se desplazó a Calera y Chozas, ambas localidades de la provincia de Toledo.

Según la información ofrecida por Infocam, recogida por Europa Press, el incendio se dio por cotrolado este jueves sobre las 22.00 horas habiendo trabajado en su extinción 40 medios y 169 personas.

Las labores de extinción de este fuego se complicaron en la tarde noche del martes, llegando incluso a situación operativa de Nivel 2, obligando a confinar a 5.000 personas.