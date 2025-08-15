Brutal pelea en Toledo

Han participado en la pelea más de 20 personas y ha habido varios heridos.

La disputa ha sido en la plaza del pueblo de la localidad toledana de Villaminaya, recibiendo el aviso de la misma el 112 de Emergencias de Castilla-La Mancha a las 7.09, tal y como ha confirmado a InfoCLM.

El mismo 112 confirma que ha habido tres heridos, dos hombres de 26 y 28 años, respectivamente, por arma blanca, además de una mujer de 21 años. Han sido atendidos por un médico de urgencias en el lugar de la pelea.

Han participado en el operativo la Guardia Civil un médico de urgencias y una ambulancia de urgencias.