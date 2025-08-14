Diputación de Toledo invierte 500.000 euros a la promoción del deporte y dotación de material deportivo a los ayuntamientos

La Diputación de Toledo ha aprobado en Junta de Gobierno las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos derivados de la prestación de servicios públicos municipales en materia deportiva durante el año 2025, por parte de entidades locales y organismos autónomos administrativos de la provincia, como Patronatos Municipales de Deportes (PDM), Institutos Municipales de Deportes (IMD), entre otros.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo, que preside Concepción Cedillo, ha aprobado las correspondientes bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades deportivas de entidades locales u organismos autónomos administrativos de la provincia.

La iniciativa de la Diputación de Toledo para articular estas ayudas responde a la particular situación económica en la que se desarrolla la actividad deportiva de los ayuntamientos de la provincia, caracterizada por una significativa reducción de sus ingresos y el abono de ciertas actividades y servicios prestados por ellos, que precisan de asistencia económica para evitar que se vean afectados los programas de marcado contenido social.

Foto: Diputación de Toledo

Las bases de la convocatoria de subvenciones con destino a la financiación de gastos de las entidades locales u organismos autónomos administrativos, como patronatos o institutos municipales, contarán con un montante de 500.000 euros, destinados a financiar los gastos que se generen durante la anualidad de 2025, derivados del ejercicio de las competencias que les corresponden en materia de deportes.

Estas subvenciones tienen como finalidad apoyar la realización de actividades deportivas municipales así como la adquisición de material deportivo no inventariable, fomentando la práctica del deporte a nivel local y garantizando el acceso de la ciudadanía a una oferta deportiva de calidad, diversa y adaptada a todas las edades y niveles.

Con esta iniciativa, la Diputación busca contribuir al mantenimiento y mejora de los programas deportivos municipales, reconociendo la labor que desarrollan las entidades locales en la promoción del deporte base, la vida activa y la cohesión social a través del deporte.

Foto: Diputación de Toledo

Las ayudas están dirigidas a cubrir gastos tales como la organización de eventos y actividades deportivas; programas deportivos dirigidos a diferentes colectivos (infancia, juventud, mayores, deporte adaptado, etc.); gastos derivados de monitores, técnicos deportivos o personal vinculado a las actividades; o compra de material deportivo no inventariable destinado a estas actividades.

Con carácter general, se establece una subvención máxima e individualizada por Entidad Local u Organismo Autónomo Administrativo (PDM, IMD…) de hasta 7.000 euros