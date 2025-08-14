Denuncian una nueva chapuza en Toledo: la lamentable imagen de la piscina del Polígono

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Laura Villacañas, ha alertado este jueves sobre el abandono y la dejadez de la piscina del Polígono, cuya reforma costó cerca de 400.000 euros y que, lejos de mejorar y modernizar el espacio, se ha convertido en la prueba más evidente de la incompetencia del concejal de Deportes, Rubén Lozano, y del alcalde Carlos Velázquez.

“Se gastan casi 400.000 euros en una obra y no hay seguimiento, no hay interés y mucho menos responsabilidad alguna, dos meses después de ponerla en marcha. El resultado es un desastre y una chapuza: instalaciones incompletas, mantenimiento inexistente, desbroces pendientes y vuelven a hacer oídos sordos a usuarios, vecinos y vecinas”, ha señalado Villacañas.

Foto: PSOE Toledo

A esto se suman las quejas de los usuarios y las usuarias, que denuncian la desaparición de sombras y una decena de sombrillas menos que en temporadas anteriores, generando incomodidad en plena ola de calor. “¿En qué piensan para hacerlo en condiciones?”, ha cuestionado la concejala.

Fotos: PSOE Toledo

“La realidad es tozuda. Esta es la verdadera imagen del deporte en Toledo: el gresite en mal estado, el césped muerto, las instalaciones a medias y el mantenimiento brilla por su ausencia. La actuación estrella en materia deportiva de la que no paran de alardear el alcalde y su concejal de Deportes, es una verdadera chapuza”.

El abandono se extiende también a los alrededores: zonas verdes descuidadas, basura acumulada y limpieza inexistente completan la degradación de un espacio público que debería ser de disfrute y deporte. “Mucha publicidad y merchandising para los amigos del alcalde, pero ninguna obra bien hecha, como ocurrió también como el campo de fútbol Paulino Lorenzo, que se tuvo que repetir dos veces”, ha subrayado la concejala.

Foto: PSOE Toledo

Ante este despropósito, el Grupo Municipal Socialista exige un plan de mantenimiento inmediato, la reparación de todos los desperfectos y un compromiso real con el deporte en todos los barrios. Laura Villacañas apunta que “la ciudadanía merece respeto y obras de calidad, no chapuzas ni promesas incumplidas”.