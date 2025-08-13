Se levanta el confinamiento en Calera y Chozas (Toledo) y reabre la CM-4101

13 agosto, 2025

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que se levantan las medidas de confinamiento para el municipio toledano de Calera y Chozas, donde se pidió a los vecinos que se quedaran en sus casas por un incendio que todavía sigue en nivel 2.

El Plan Infocam ha informado también de que se reabre el tráfico en la carretera CM-4101, aunque permanece cortada la carretera CM-4130.

En la zona trabajan nueve medios terrestres y 40 efectivos.

