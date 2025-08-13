La Semana del Teatro de este municipio de Toledo llenará las calles y escenarios de la localidad

Sonseca volverá a convertirse este verano en epicentro cultural de la provincia con la celebración de la XXXIII Semana del Teatro, una cita imprescindible que del 17 al 22 de agosto ofrecerá seis espectáculos de gran calidad y variedad para todos los públicos, contando de nuevo con el apoyo de la Diputación de Toledo.

Así lo ha manifestado el diputado provincial, Manuel Galán, que ha señalado que “la Semana de Teatro de Sonseca es una cita imprescindible del mes de agosto en la provincia de Toledo y una de las propuestas culturales más consolidadas y queridas de nuestra agenda estival”.

Galán se ha referido a los espacios escénicos de “la plaza de la Virgen, el Teatro Cervantes y el Auditorio de la Casa de la Cultura, que volverán a ser los espacios que acogerán esta nueva edición, que llega con una programación variada y pensada para que todos puedan disfrutar, combinando géneros, estilos y formatos, desde el circo-teatro de calle hasta el teatro clásico renovado, pasando por propuestas contemporáneas, musicales y familiares”.

Foto: Diputación de Toledo

Para el diputado “en la Diputación de Toledo apoyamos decididamente esta Semana del Teatro de Sonseca porque creemos que la cultura es una herramienta poderosa para generar dinamismo económico, reforzar la identidad de nuestros pueblos y ofrecer a vecinos y visitantes experiencias que enriquecen la vida en el municipio”.

Es por eso que Manuel Galán ha comentado que “este tipo de eventos no solo preserva y difunde el patrimonio teatral, sino que también refuerza el sentido de comunidad del pueblo entero, y atrae cada año a cientos de visitantes, lo que repercute directamente en la hostelería, el comercio y el alojamiento local”.

Y ha terminado su intervención señalando que “la afluencia de público, unida a la singularidad del evento, posiciona a Sonseca como referente cultural en la provincia, favoreciendo un flujo económico que beneficia tanto al municipio como al conjunto del territorio toledano”.

Por su parte, la alcaldesa de Sonseca, Victoria Martín de San Pablo, ha señalado que “la Semana del teatro se lleva celebrando de forma ininterrumpida desde el año 1993, programándose en todas sus ediciones de cinco a siete funciones como máximo; este año contamos con seis obras, pensando en todos los públicos, con calidad y variedad”.

Foto: Diputación de Toledo

Y ha añadido que “desde el Ayuntamiento de Sonseca tenemos un compromiso con la cultura, buscamos convertir a Sonseca en un referente teatral de nuestra región. Pretendemos que esta semana del teatro nos recuerde que el arte tiene poder de transformar, de crear memoria, de construir puentes entre generaciones”.

“Y, por último –ha dicho-, invitarles a todos, a asistir a esta trigésimo tercera edición de la Semana del Teatro en Sonseca, que disfruten, aprendan y sueñen”.

Calendario de funciones y detalles resumidos

La programación arrancará el domingo 17 en la Plaza de la Virgen con Doppiozero, un espectáculo de circo-teatro de calle para toda la familia. Continuará el lunes 18 en el Teatro Cervantes con Maquiavelo, una propuesta contemporánea que reflexiona sobre el poder y la política. El martes 19, el Auditorio de la Casa de la Cultura acogerá la versión musical de Alicia en el país de las maravillas, ideal para público infantil y familiar.

El miércoles 20, el Teatro Cervantes presentará La hoguera de las maravillas, una comedia clásica del Siglo de Oro con música en directo. El jueves 21 será el turno de Madness, comedia musical a capela que mezcla humor y virtuosismo vocal. Y el viernes 22 se pondrá el broche con La dama duende, una adaptación contemporánea del clásico de Calderón de la Barca ambientada en el Madrid de los años 50.

El detalle de las funciones programadas es el siguiente:

17/08 – 21:30 h – Plaza de la Virgen – Doppiozero – Circo-teatro de calle – Compañía Circo Carpa Diem – Todos los públicos – Entrada libre

– Doppiozero – Circo-teatro de calle – Compañía Circo Carpa Diem – Todos los públicos – Entrada libre 18/08 – 21:30 h – Teatro Cervantes – Maquiavelo – Teatro contemporáneo – Compañía Proyecto Cultura – Público joven y adulto – 7€ general / 5€ reducida

– Maquiavelo – Teatro contemporáneo – Compañía Proyecto Cultura – Público joven y adulto – 7€ general / 5€ reducida 19/08 – 21:30 h – Auditorio Casa de la Cultura – Alicia en el país de las maravillas – Musical infantil – Compañía Narea Producciones – Entrada gratuita

– Alicia en el país de las maravillas – Musical infantil – Compañía Narea Producciones – Entrada gratuita 20/08 – 21:30 h – Teatro Cervantes – La hoguera de las maravillas – Teatro clásico – Compañía Viridiana – Público joven y adulto – 7€ general / 5€ reducida

– La hoguera de las maravillas – Teatro clásico – Compañía Viridiana – Público joven y adulto – 7€ general / 5€ reducida 21/08 – 21:30 h – Teatro Cervantes – Madness – Comedia musical a capela – Compañía Primital Brothers & Yllana – Público joven y adulto – 7€ general / 5€ reducida

– Madness – Comedia musical a capela – Compañía Primital Brothers & Yllana – Público joven y adulto – 7€ general / 5€ reducida 22/08 – 21:30 h – Teatro Cervantes – La dama duende – Teatro contemporáneo basado en clásico – Compañía Mic Producciones – Público joven y adulto – 7€ general / 5€ reducida

Los interesados pueden sacar abonos para las seis representación es por 20 euros.

La Semana de Teatro de Sonseca se lleva realizando de forma ininterrumpida desde el año 1993. En las primeras ediciones la programación la integraban 7 funciones. Desde la crisis del año 2011 la programación se vio reducida a 5 funciones, hasta el año 2021 que pasaron a programarse 6 funciones, con la excepción de 2023 que fueron 7 funciones.