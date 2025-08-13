El Consorcio de Bomberos de Toledo incorpora cuatro nuevos vehículos para reforzar la respuesta ante emergencias en la provincia

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de Toledo continúa desarrollando el plan de modernización y renovación de su parque móvil, con la incorporación de cuatro nuevos vehículos que permitirán mejorar la capacidad operativa y la seguridad en las diferentes intervenciones que realizan los bomberos en la provincia.

El presidente del CPEIS y vicepresidente cuarto de la Diputación de Toledo, Juan Carlos Sánchez, ha asistido a la entrega de estos primeros cuatro vehículos, que forman parte del total de diez unidades que se incorporarán al servicio a lo largo de 2025.

Sánchez ha subrayado que “estas nuevas incorporaciones suponen un paso más en nuestro compromiso de dotar a los bomberos de la provincia de medios modernos y eficaces para afrontar cualquier emergencia”.

Foto: Diputación de Toledo

En este sentido, se ha mostrado convencido de que “estas mejoras en el parque móvil garantizan una actuación más rápida, eficiente y segura, especialmente en una época del año en la que, como por desgracia estamos viendo estos días, el riesgo de incendios es muy elevado, lo que exige disponer de medios actualizados y efectivos”.

Los nuevos vehículos

En esta primera entrega, el Consorcio suma a su flota dos unidades Bomba Rural Ligera equipadas con cambio automático y tracción 4×4, especialmente diseñadas para intervenciones en zonas de interfaz urbano forestal. Su configuración permite un rápido posicionamiento en todo tipo de terrenos, reforzando la capacidad de respuesta ante incendios en áreas de difícil acceso.

Asimismo, se han incorporado dos vehículos con cambio automático y motores de bajas emisiones, capaces de transportar hasta siete efectivos y de alojar equipamiento voluminoso, optimizando así la logística en situaciones de emergencia.

Las siguientes entregas con el resto de los vehículos previstos se realizarán en los próximos meses.

Con estas inversiones, la Diputación de Toledo y el CPEIS reafirman su compromiso con la mejora continua de los recursos materiales y humanos destinados a la protección y seguridad de los ciudadanos en toda la provincia.