Confinado un pueblo de Toledo y una carretera cortada por un incendio

El incendio en Calera y Chozas (Toledo) ha sido declarado de nivel 2 y se ha pedido a la población del municipio toledano que se confine en sus casas por el humo, mientras que la carretera CM-4130 se ha cortado.
Así lo ha informado esta madrugada el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), que ha abundado que durante la noche han trabajado en la extinción del fuego ocho medios terrestres y 39 efectivos.
Además, se ha cortado totalmente la carretera CM-4130 a la altura del municipio toledano, del km 0 al 5,9, en ambos sentidos.
El incendio se declaró este martes en este municipio toledano, ubicado en la comarca de Talavera de la Reina, en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado.
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 y del Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) informaron de que el incendio se ha originado en una zona aledaña a una vaquería y advertían de que el fuerte aire complicaría su extinción