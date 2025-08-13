Confinado un pueblo de Toledo y una carretera cortada por un incendio

El incendio en Calera y Chozas (Toledo) ha sido declarado de nivel 2 y se ha pedido a la población del municipio toledano que se confine en sus casas por el humo, mientras que la carretera CM-4130 se ha cortado.

Así lo ha informado esta madrugada el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), que ha abundado que durante la noche han trabajado en la extinción del fuego ocho medios terrestres y 39 efectivos.

Un incendio se ha declarado este martes en el municipio toledano de Calera y Chozas, en la comarca de Talavera de la Reina, en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 y del Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) han informado a EFE de que el incendio se ha originado en una zona aledaña a una vaquería y que la dificultad para su extinción, en la que trabaja un medio terrestre, se centra en el fuerte aire. Bomberos de Talavera de la Reina y un helicóptero trabajan en la zona para que el fuego no se propague y no llegue a la finca, aún a tres kilómetros del incendio.

Además, se ha cortado totalmente la carretera CM-4130 a la altura del municipio toledano, del km 0 al 5,9, en ambos sentidos.

