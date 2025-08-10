El Grupo Municipal Socialista propone medidas al Ayuntamiento de Toledo para afrontar la ola de calor

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha solicitado este domingo al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que establezca una rebaja del 50 por ciento en la entrada a las piscinas municipales e incremente su horario de cierre de estas, para mitigar la ola de calor.

La concejala socialista Marta Medina ha trasladado al gobierno de Velázquez que “estas medidas u otras, es algo que no debería haber salido de la oposición, sino que es el propio equipo de gobierno, el que debería estar pendiente de estos temas del día a día y dejar de estar pensando nada más que en fiestas y en vacaciones”.

“En estos días, la ciudad de Toledo, como otras zonas de España, se encuentra con avisos por altas temperaturas como viene indicado la Agencia Estatal de Meteorología, por lo que pedimos al gobierno de PP y Vox que aplique de manera inmediata estas medias mientras dure la ola de calor y se vuelvan a activar si volvemos a vivir episodios de calor extremo como los que estamos sufriendo en la actualidad”, ha añadido Marta Medina, según ha recogido el PSOE en un comunicado.

Estas medidas, según la concejala socialista, facilitarían también que las familias pudieran combatir las altas temperaturas de mejor forma y el ahorro del 50 por ciento en la entrada “haría que muchas de ellas utilizasen estas instalaciones municipales como refugio climático”, al igual que el aumento de horario en cuanto al cierre.