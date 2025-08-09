Un pueblo de Toledo celebra los 100 años del legado de una figura clave en educación y cultura

La Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden han recordado la figura del Padre Juan Martín de Nicolás Cabo, con un concierto y la proyección de un documental, dentro de los actos programados con motivo del centenario de su nacimiento.

El Consistorio ha puesto en marcha un amplio programa que busca rendir homenaje a una figura «muy querida y reconocida del municipio, una persona que destacó por su trayectoria educativa, intelectual y humana».

Según ha expresado el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, quien ha estado presente en los actos, el Padre Juan Martín de Nicolás representa, una vida entregada “al pensamiento, a la formación ética y a la cercanía con los demás desde una vocación profunda de servicio”, según ha recogido la institución provincial en un comunicado.

Nacido en 1925, el Padre Martín de Nicolás fue jesuita, historiador, profesor universitario y cofundador y rector del Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE), donde promovió una formación basada en la excelencia académica y los valores humanistas. Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Madrid, nunca perdió su vínculo con Quintanar de la Orden, al que regresaba con frecuencia y donde participaba activamente en la vida cultural y religiosa.

El calendario de actos incluye homenajes institucionales como la colocación de una placa conmemorativa, pero también exposiciones, conferencias, mesas redondas y actividades educativas y culturales para niños, jóvenes y adultos.