Trágico suceso en una piscina de la provincia de Toledo

En la localidad toledana de La Villa de Don Fadrique.

infoCLM Send an email 8 agosto, 2025 - 19:12
Foto de archivo

Un hombre de 89 años de edad ha perdido la vida este viernes tras ser encontrado inconsciente y con un golpe en la cabeza en una piscina unifamiliar, situada en la calle Altozano de la localidad toledana de La Villa de Don Fadrique.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar poco antes de las 15.00 horas.

Foto de archivo

Al lugar ha acudido la Guardia Civil y una UVI cuyo personal ha intentado reanimar a esta persona sin éxito.

