Detenido el atracador de farmacias de la provincia de Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a un varón de 62 años de edad como presunto autor de dos robos con intimidación, ambos cometidos empleando el mismo «modus operandi» y con apenas tres días de diferencia.

El pasado martes 5 de agosto se recibía en el 091 una llamada que alertaba de que un individuo con el rostro oculto por unas gafas de sol y una mascarilla había accedido a una Farmacia y, tras intimidar a la farmacéutica, había sustraído la recaudación de la caja registradora y huía a la carrera.

Además, el propietario del establecimiento había decidido seguirle mientras comunicaba telefónicamente a los agentes la ruta de huida y las características de este individuo, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

De este modo, los policías pudieron localizar a ambos rápidamente y proceder a la detención del presunto autor, que ya había sido interceptado y retenido por el propietario de la Farmacia. Una vez arrestado, se le intervinieron todos los efectos que había utilizado para cometer el robo, así como un vehículo, el dinero y los objetos que había sustraído.

Efectos recuperados / Foto: Policía Nacional / Europa Press

La Policía Nacional abrió una investigación para determinar si podría tener relación con otros hechos similares, relacionándole con otro robo similar que había tenido lugar apenas tres días antes, el sábado 2 de agosto.

Además, los investigadores pudieron averiguar que después de cometer el primer robo se deshizo del arma y de parte de las prendas que vestía arrojándolas en un contenedor de basura.

Al día siguiente, adquirió en un establecimiento de Talavera de la Reina el arma simulada con la que cometió el segundo robo, y a la que le realizó algunas modificaciones para darle apariencia de autenticidad.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial para responder por los dos delitos cometidos.