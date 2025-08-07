La Diputación de Toledo y Ayuntamiento de Talavera de la Reina sellan un convenio para el desarrollo del Programa Cultural

La Diputación de Toledo refuerza su compromiso con la promoción cultural en los municipios de la provincia al aprobar un convenio de cooperación con el Organismo Autónomo de Cultura de Talavera de la Reina para el desarrollo del Programa Cultural Talavera de la Reina 2025, un proyecto concebido para dinamizar la actividad cultural del municipio y acercar una programación variada y de calidad a sus vecinos.

La Junta de Gobierno de la Diputación, a propuesta de la Delegación de Cultura, Educación, Publicaciones e Imprenta, ha aprobado este acuerdo con la finalidad de consolidar una política cultural inclusiva, accesible y descentralizada. La Diputación aportará un total de 35.000 euros para hacer posible la puesta en marcha del proyecto cultural, que cuenta con un presupuesto total estimado de 84.856 euros. Esta cuantía permitirá desarrollar numerosas actividades y propuestas culturales a lo largo del año 2025.

Una cultura abierta y compartida

El convenio establece la base para una cooperación efectiva entre ambas instituciones, reconociendo el valor estratégico de la cultura como motor de cohesión social, desarrollo local y mejora de la calidad de vida.

Foto: Diputación de Toledo

La programación cultural de Talavera de la Reina, abierta a la ciudad y a la comarca, trasciende el ámbito estrictamente municipal, alcanzando a numerosos visitantes y participantes de otras localidades toledanas y de otras provincias, contribuyendo a que talavera se consolide como factor de atracción de visitantes que buscan una programación cultural de excelencia.

La Diputación tiene entre sus competencias la promoción del desarrollo socio-cultural en el conjunto de la provincia, mientras que los municipios ejercen competencias propias en materia de cultura. La colaboración interadministrativa es, por tanto, una herramienta esencial para garantizar el acceso a una oferta cultural sólida y sostenida en el tiempo.

El presente convenio, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, regula las condiciones de financiación, ejecución, seguimiento y justificación del programa.

Asimismo, contempla la posibilidad de incorporar otras entidades interesadas en colaborar y prevé una estructura flexible que permita la subcontratación total de las actividades programadas.

Este acuerdo ejemplifica el modelo de cooperación que la Diputación de Toledo impulsa con los ayuntamientos de la provincia para fortalecer el tejido cultural local y fomentar la participación ciudadana a través de propuestas de calidad que enriquecen la vida de los municipios y de sus habitantes.