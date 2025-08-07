Deporte y solidaridad se citan en este municipio de Toledo de la mano de la Diputación

La Diputación de Toledo ha acogido hoy la presentación de la I Carrera Nocturna de Quismondo, que se celebrará el próximo sábado en esta localidad de la comarca de Torrijos, con el objetivo de fomentar el deporte, la convivencia y la solidaridad. Una cita que se celebra por primera vez en esta localidad y que nace con vocación de continuidad.

El acto de presentación de este evento deportivo ha contado con la participación de la diputada de Deportes de la Diputación de Toledo, Pilar Martín, y del alcalde de Quismondo y también diputado provincial, José Eugenio del Castillo.

Durante su intervención, Pilar Martín ha destacado el compromiso de la Diputación con la promoción de la práctica deportiva en toda la provincia y ha recordado que, “desde la Diputación, estamos siempre al lado de los municipios que apuestan por el deporte como herramienta de dinamización social, de promoción de hábitos de vida saludable y, cómo no, de impulso económico y turístico”.

Foto: Diputación de Toledo

La diputada ha puesto en valor el carácter intergeneracional de la cita, abierta a corredores de todas las edades, familias, vecinos y visitantes, que podrán disfrutar “del ambiente, del esfuerzo compartido, de la hospitalidad de Quismondo y de su capacidad para acoger y sorprender”.

También ha valorado especialmente el fin solidario que tiene evento, ya que la recaudación se destinará a la Asociación Española Síndrome Pallister-Killian, con la posibilidad de colaborar no sólo participando en la carrera, sino también a través de un dorsal cero.

Por último, Martín ha felicitado al Ayuntamiento de Quismondo por “demostrar que el deporte también se puede vivir en las noches de verano, iluminando nuestras calles con energía, con alegría y con vida” y reafirmando la apuesta de la Diputación por “una provincia más activa, más cohesionada y más orgullosa de lo que somos”.

Una iniciativa solidaria

Por su parte, el alcalde de Quismondo ha agradecido el apoyo de la institución provincial y ha explicado que “la idea surgió de un grupo de personas que, conociendo que en el municipio hay un afectado por la enfermedad de Pallister-Killian, nos pusimos a trabajar para intentar sacar fondos y ser solidarios con esta asociación”. Una iniciativa que ha sido un éxito y ha contado con más de 60 pequeños patrocinadores.

“Hasta ahora tenemos inscritas unas 200 personas, esperamos llegar a 250, y tenemos más de 50 en dorsal 0”, ha remarcado Del Castillo, mostrando su satisfacción por la acogida de la iniciativa. Además, ha querido destacar la presencia “del atleta de triatlón paralímpico, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, Daniel Molina, y su entrenador, Daniel Rodríguez, que es natural de Quismondo”, agradeciendo “el esfuerzo que han hecho para ayudarnos a promocionar más esta carrera”.

Foto: Diputación de Toledo

La I Carrera Nocturna de Quismondo, que se celebrará el próximo sábado, 9 de agosto, a las 21:30 horas; ofrece dos pruebas competitivas, de 10 km y 5 km, además de una carrera infantil no competitiva. Las inscripciones, con precios populares, permanecerán abiertas hasta el 8 de agosto a las 21:00 horas.