La Junta pedirá a Talavera terrenos para la sede central de agencia de transformación digital

El Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá a finales de septiembre al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) la cesión de terrenos para instalar en la localidad la sede central de la Agencia de innovación y transformación digital, a fin de que sea una «realidad visible».

Así lo ha manifestado el presidente regional, Emiliano García- Page, durante su intervención en la inauguración de la nueva oficina de Madrija en Talavera en la que ha afirmado que la apuesta por esta ciudad «no va a frenarse» y que la A-5 es «el gran eje de desarrollo que le queda por avanzar a este país».

Ha avanzado que una vez pase la Feria de San Mateo en septiembre «queremos plantear al Ayuntamiento la cesión de terrenos» para esta sede central.

Según García-Page, el Gobierno regional está trabajando en el plan funcional «para que esa agencia esté bien pensada, y estará en otoño» a fin de que sea una realidad palpable «que ya lo es de forma, pero lo tiene que ser mucho más a partir de esta magnífica instalación».

Asimismo, ha adelantado que la próxima semana visitará junto a responsables estatales y de Red Eléctrica la subestación de Calera y Chozas (Toledo), que «va a hacer viable» la instalación de la empresa Meta «y de otros proyectos que no podrían venir a Talavera si no existiera esta importante infraestructura».

Ha rememorado el trabajo para convertir a Talavera en un nodo de la industria tecnológica, y que será «formalmente» la capital regional del sector, y ha reconocido que «podríamos haber dejado pasar ese tren» pero están aprovechando la oportunidad con operadores telefónicos o eléctricos.

García-Page se ha pronunciado también sobre «otro tren», el de alta velocidad, «que no tiene nada de rápida (…) pero que llegará, porque ya lleva demasiado tiempo en retraso por muchas razones», entre las que ha mencionado la situación política en Portugal.

En todo caso, ha reclamado «meter un acelerón, y junto con ese todas las demás oportunidades que no desaprovecharemos» en una comarca a la que augurado «años espectaculares si las cosas no se tuercen, y sobre todo que no las tuerza la política, y menos la que abandera alguien como Trump».

Inauguración de Madrija

Al igual que el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformacion Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, García-Page ha destacado la implantación y el crecimiento de la empresa Madrija, dedicada a la innovación tecnológica y de la que ha valorado especialmente su desarrollo en el ámbito sanitario.

Por su parte, Ruiz Molina ha recordado que la empresa está involucrada en el «proyecto estrella» del Sescam, que es el proyecto ‘Iconos’ de imagen médica digital, pero también en otras como ‘EducamosCLM’.

Asimismo, ha defendido el papel de retención de talento de esta empresa, que comenzó con una sede y ahora tiene ya siete en toda Europa, y que cuenta con un 85 % del personal altamente cualificado y formado en Castilla-La Mancha.

Por último, el director general de Madrija, Ismael Moreno, ha apuntado que la empresa ha querido, desde su nacimiento, ser capaz de «competir en Europa» y hoy está presente en un centenar de hospital de ámbito internacional, a la vez que ha mostrado su confianza de que en la oficina que se ha inaugurado este viernes «salgan proyectos que crucen el Atlántico y soluciones que harán más fácil la vida a las personas».