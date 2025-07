Acusan a Carlos Velázquez de ser un vago y de seguir poniendo en peligro el futuro económico de la ciudad de Toledo

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este martes la inacción y falta de iniciativa del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, calificándolo de “vago”, tras aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) elaborado íntegramente por el anterior gobierno socialista dos años después con el único objetivo de “no seguir perdiendo financiación estatal».

El concejal socialista José Carlos Vega ha lamentado que el alcalde se haya limitado a desempolvar un documento trabajado en la legislatura pasada y que, además, fue fruto de un amplio proceso de participación ciudadana. “Han tenido más de dos años para aportar, mejorar o corregir lo que tanto criticaron desde la oposición, pero no han hecho absolutamente nada”, ha subrayado José Carlos Vega.

Desde el Grupo Socialista consideran que esta es una muestra más de la falta de proyecto político del actual alcalde. “Carlos Velázquez trata de ocultarlo, pero su gestión depende de la inercia del trabajo realizado por el gobierno de Milagros Tolón, del que ahora se está beneficiando en silencio”, ha añadido Vega.

No se trata de un caso aislado. Según los socialistas, la misma estrategia se ha repetido con el Plan de Ordenación Municipal (POM), cuyo avance técnico y conceptual fue impulsado en la pasada legislatura y que ahora sirve de base al nuevo documento. Llama la atención, además, que la empresa encargada de desarrollar el nuevo POM sea la misma que trabajó en el avance durante el anterior mandato.

Otro ejemplo destacado es la Ordenanza de Pisos Turísticos, un texto técnico y jurídico finalizado por el anterior gobierno y que Velázquez mantuvo paralizado durante dos años. «Solo cuando la legislación ya no le dejaba margen, la ha aprobado con apenas dos modificaciones, para simular que era una propuesta propia», denuncia el PSOE.

«El alcalde no tiene proyecto, no tiene impulso, y simplemente gobierna a rebufo de lo que ya se dejó hecho. Pero eso no es gobernar, eso es aprovecharse de ‘los hechos’ y del trabajo realizado por el anterior gobierno socialista”, ha concluido José Carlos Vega.