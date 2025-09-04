La Guardia Civil de Ciudad Real desarticula una organización criminal dedicada a la compraventa de vehículos

En el marco de la operación ‘Cocris’, la Guardia Civil de Ciudad Real ha procedido al esclarecimiento, identificación y detención de los supuestos autores de varios delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de diversas tipologías, entre ellos, usurpación de estado civil, estafa y receptación así como otros de falsificación documental y pertenencia a organización criminal, todo ello como consecuencia de la adquisición ilícita de vehículos de marcas premium y alta gama para su posterior venta, obteniendo con ello el consiguiente beneficio económico.

La citada operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Investigación y ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan junto a la colaboración del Puesto de la Guardia Civil de Puerto Lápice. Han desarticulado a una organización criminal dedicada a la compraventa fraudulenta de vehículos, la cual operaba en todo el territorio nacional y posteriormente, realizaban la exportación y venta de dichos vehículos en países de la Unión Europea.

La operación ha sido desarrollada en tres fases, se originó a finales del mes de noviembre de 2022, como consecuencia de un delito leve de estafa provocado por el impago de un repostaje de combustible en una gasolinera de la localidad de Puerto Lápice, por lo que se iniciaron las gestiones tendentes al esclarecimiento de lo ocurrido.

Operación ‘Cocris’ de la Guardia Civil / Foto: Europa Press / Guardia Civil

Ese hecho puso de manifiesto, una vez se realizaron las convenientes indagaciones sobre el vehículo involucrado en dicho repostaje, que existía una trama delictiva protagonizada por un grupo criminal que había comprado ese turismo en un concesionario de Sevilla y para ello, habían usurpado la identidad de una persona, que posteriormente falsificaron su documentación privada (nóminas, vida laboral y otros registros) y tras esto habían contratado fraudulentamente un crédito financiero para adquirir ese turismo, dejando como titular a la propia víctima.

Los agentes investigadores comprobaron que el hecho no era aislado y existían muchas otras víctimas en todo el territorio nacional, llegando incluso a existir conexiones internacionales en su actuación.

FASES DE EXPLOTACIÓN

En la primera fase de explotación, realizada en septiembre de 2023 se produjo la investigación de tres personas integrantes de la organización, así como se logró la recuperación de un vehículo de alta gama, el cual fue denunciado como sustraído en Italia y cuyo valor supera los 25.000 euros. Tras las gestiones practicadas, ese turismo fue intervenido en la localidad de Tomelloso y finalmente entregado a sus legítimos propietarios.

En una segunda fase, desempeñada en febrero de 2025, los agentes consiguieron identificar, localizar e investigar a otros integrantes de la organización, los cuales habían sido esenciales en la obtención de documentación perteneciente a los vehículos relacionados con la trama delincuencial, siéndoles imputados varios delitos por falsedad documental.

En la tercera y definitiva fase de la operación, practicada durante el presente verano de 2025, los agentes investigadores lograron averiguar la existencia y ubicación de la trama empresarial mediante la cual, los integrantes de la organización, exportaban los vehículos al extranjero, rematriculaban y finalmente vendían a terceras personas.

Como resultado se ha podido identificar, localizar y detener a los principales integrantes de la organización delictiva, la cual tenía su sede en Valencia y tenía conexión con otras localidades y concesionarios en Francia.

Durante el desarrollo de la operación, se ha mantenido contacto y colaboración con organismos internacionales y así como de coordinación europea, tales que Interpol, la Oficina Sirene creada para el intercambio de información en el Espacio Schengen, los CCPA (Centros de Cooperación Policial y Aduanera), Gendarmería francesa, Carabineros e incluso empresas privadas de seguridad dedicadas a la recuperación internacional de vehículos, todo ello, con el fin de obtener la información, indicios y pruebas contra los relacionados en los delitos investigados.

Finalmente, hay que destacar que se ha logrado averiguar la ubicación de los vehículos protagonistas en la actividad de esta organización criminal, muchos de los cuales habían sido vendidos en países de Europa, concretamente seis en Francia y otro en Bélgica, informando de ello a las autoridades con el objeto de proceder a su incautación y depósito legal.

La actividad económica reflejada por estos hechos delictivos, así como la cuantía estimada del valor aproximado de los vehículos relacionados está estimada en una cantidad superior a 250.000 euros. Como resultado final, se produjo la detención de dos personas e investigación de otras cinco como presuntos autores de los delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsificación documental, receptación y pertenencia a organización criminal.