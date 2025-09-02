Un conductor herido tras chocar con una tienda en Ciudad Real

El hombre ha colisionado con la fachada de una tienda de Ciudad Real

infoCLM Send an email 2 septiembre, 2025 - 14:28
Un hombre de 60 años ha resultado herido este martes tras colisionar con el turismo que conducía contra la fachada de una tienda en Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 12.00 horas en la avenida Valdepeñas. Los bomberos han tenido que excarcelar al conductor, que ha sido trasladado en UVI al Hospital General de Ciudad Real.

Hasta el lugar, además de la propia UVI y los bomberos, también se han trasladado efectivos de la Policía Local.

