Detenidos dos jóvenes de 14 años de edad en la provincia de Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a dos menores de 14 años de edad como presuntos responsables de un delito de daños, hecho que cometieron el pasado 20 de agosto cuando incendiaron dos contenedores y tres papeleras en dos jardines de la ciudad.

La investigación de la Policía Nacional se inició cuando el Ayuntamiento de Talavera de la Reina denunció los daños que sufrieron varios elementos del mobiliario urbano de los Jardines del Prado y el parque de la Alameda durante la madrugada del 20 de agosto, causando un perjuicio de 911 euros, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Realizadas las investigaciones oportunas, y con la colaboración de la Policía Local, pudieron situar a un grupo de jóvenes de entre 14 y 16 años de edad en el lugar de los hechos, identificando entre ellos a los dos autores que provocaron directamente el incendio y a otros dos que estuvieron presentes e incluso llegaron a realizar una grabación con su teléfono móvil.

(Foto de ARCHIVO) Agentes de Policía Nacional / Foto: Policía Nacional / Europa Press

Por este motivo, la Policía Nacional ha procedido a la detención de los dos presuntos autores materiales de los daños, ambos de 14 años de edad, que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Toledo.

El delito de daños está castigado en el Código Penal español, considerándose un hecho más grave cuando afecta a de bienes de dominio o uso público o cuando se comete utilizando el fuego, debido a que este tiene una potencia destructiva superior y puede causar daños de especial gravedad o poner en peligro la integridad o la vida de las personas.