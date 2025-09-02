Detenidas 7 personas por varios robos Albacete, Alicante, Murcia y Valencia

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, dentro del marco de la operación denominada ‘Cugino’, han detenido a siete vecinos de esa misma localidad, con edades comprendidas entre los 22 y los 69 años, como presuntos autores de la comisión de cinco delitos de robo con fuerza en estaciones de servicio y una serrería de las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Valencia. Los siete detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos contra el patrimonio de similares características a los investigados por la Benemérita.

La Guardia Civil de Caudete comenzó a investigar el robo en una gasolinera ubicada en el término municipal de Almansa, donde los autores, al menos siete, tras forzar la puerta de acceso con un objeto contundente y sustraer dos cajas registradoras y efectos de alimentación, abandonaron el lugar en un vehículo con unas especiales características, utilizando todos ellos prendas de vestir específicas para dificultar su identificación, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Mientras se realizaban las investigaciones para tratar de esclarecer el robo y averiguar la identidad de sus autores, los agentes encargados de las pesquisas tuvieron conocimiento, a través de otras unidades de Comandancias limítrofes, como la de Alicante, la de Valencia o la de Murcia, de la comisión de robos de similares características en gasolineras y otros establecimientos en los que podrían estar involucradas las mismas personas.

Imagen de uno de los robos cometidos por siete personas detenidas por la Guardia Civil / Foto: Guardia Civil / Europa Press

Durante unos de los servicios preventivos que se realizaban en las inmediaciones de las áreas de servicio del término municipal de Caudete, una patrulla de servicio de dicha localidad identificó a los tres ocupantes de un vehículo que les resultó sospechoso, recibiendo durante esta identificación información interna sobre la reciente comisión de dos nuevos robos en gasolineras de las provincias de Valencia, cuyos autores podrían coincidir con estas tres personas.

Tras analizar la información de los robos y con los indicios obtenidos en las inspecciones oculares llevadas a cabo en los lugares donde se cometieron los mismos, unidas a otra serie de pruebas, se pudo determinar cómo las personas identificadas eran las que realmente habían cometido los cinco robos, procediéndose en ese momento a su detención. Posteriormente, se pudo identificar a las otras cuatro personas que les acompañaban en los hechos delictivos, siendo finalmente detenidas y puestas a disposición judicial.

Según pudo conocer la Guardia Civil, los autores contaban con rol específico dentro del grupo y, mientras uno ejercía las labores de conductor del vehículo en el que se desplazaban a los lugares previamente elegidos, otro se dedicaba a las labores de control y vigilancia de la zona donde delinquían, advirtiendo a sus compañeros de una posible presencia policial, accediendo el resto del grupo a los establecimientos, tras forzar las puertas de acceso, sustrayendo de su interior las máquinas de tabaco y de las cajas registradoras.

Como resultado de la operación ‘Cugino’ se han conseguido esclarecer cinco delitos de robo con fuerza, cometidos en estaciones de servicio de la localidad albaceteña de Almansa, de la valenciana de Vallada, de la murciana de Abarán, de la alicantina de Bocairent, sumando otro robo, esta vez cometido en una serrería de la localidad alicantina de Font de la Figuera.

El peso de las investigaciones e instrucción de las diligencias ha correspondido al Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, habiendo participado de manera activa efectivos, tanto del Puesto de la Benemérita caudetense y de Almansa, como del Puesto de la localidad murciana de Abarán.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Guardia Civil de Caudete, junto con los siete detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, centrada ahora en determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos de similares características cometidos en la provincia albacetense y otras limítrofes.