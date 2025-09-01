Un intento de asesinato en este pueblo de Toledo termina con varios detenidos de un mismo clan familiar

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Reginae’, ha detenido a nueve miembros de un clan familiar como presuntos responsables de los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto, cuando se produjo una agresión tumultuaria a un varón de treinta años en la localidad de La Puebla de Montalbán (Toledo) que recibió tres disparos a «quema ropa» por la espalda.

Los detenidos son seis varones y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 17 y 55 años de la misma familia. La víctima, que fue trasladada al Hospital Universitario de Toledo donde ingresó en estado crítico, tenía relación con los detenidos dentro del ámbito de la delincuencia.

Según informa el instituto armado, el equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos ha llevado a cabo la investigación de los hechos contando con el apoyo de distintas unidades de la Comandancia de Toledo, consiguiendo identificar a las nueve personas detenidas y corroborando las sospechas iniciales de que todas ellas formaban parte del mismo clan familiar.

Una vez localizados todos los implicados, se han realizado un total de tres entradas y registros en domicilios de la localidad vecina de Burujón y una finca rústica de La Puebla de Montalbán, autorizados por el Tribunal de Instancia número 2 de Torrijos.

A los nueve detenidos se les imputa, además del delito de asesinato en grado de tentativa, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tenencia ilícita de armas, un delito de tráfico de drogas y un delito contra la flora y la fauna, quedando desarticulado así un importante y peligroso grupo criminal.

Durante los registros se han aprehendido varias armas de fuego cortas y largas, así como gran cantidad de sustancias estupefacientes preparadas para la venta y varias aves protegidas, sin anillar y enjauladas, interviniéndose un total de sesenta y ocho (68) jilgueros comunes, un jilguero lugano, cinco jilgueros verdecillos, un jilguero verderón y dos jilgueros pardillos, los cuales han sido entregados al Centro de Recuperación de Aves de Sevilleja de la Jara.

En las entradas y registros han participado personal del Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos, del Equipo ROCA de la Quinta Compañía de Torrijos y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo (UOPJ), que contaron con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, el Grupo 1 de Reserva y Seguridad (GRS) de Valdemoro, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), Servicio Cinológico para detección de armas y explosivos de Madrid, diferentes patrullas de seguridad ciudadana, y Unidad de Protección a la Naturaleza (Uprona) de Toledo.

OPERACIÓN EN «TIEMPO RÉCORD»

La delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, que ha informado de esta operación este lunes en Toledo, ha vuelto a poner en valor la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando que la operación se ha desarrollado «en tiempo récord».

«Estamos hablando de unos sucesos que fueron el 4 de agosto y se ha logrado detener a nueve personas, pero, además, algo más importante, que es desarticular un grupo criminal y hacer que nuestros pueblos aquí de la provincia de Toledo y de toda Castilla-La Mancha sean lugares seguros para poder vivir».

Y es que Tolón ha terminado asegurando que dicha labor hace que Castilla-La Mancha «sea una comunidad segura». «Así lo recoge el último informe sobre criminalidad que hemos conocido, donde se detalla que, a pesar de un incremento de los delitos relacionados con la ciberseguridad en Castilla-La Mancha, se sitúa además diez puntos por debajo de la media nacional en seguridad», ha concluido.