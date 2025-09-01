Investigan el accidente mortal en la A-5 a su paso por este pueblo de Toledo causado por un conductor que dio positivo

La Guardia Civil de Toledo está llevando a cabo la investigación del accidente mortal múltiple ocurrido el sábado en la A-5 a la altura de Santa Olalla (Toledo) cuyo causante es un conductor que circulaba en sentido contrario y dio positivo en alcohol y drogas, que se encuentra hospitalizado en estado grave.

Según ha relatado en rueda de prensa este lunes el coronel jefe de la Comandancia de Toledo, José María Gil, el accidente ha dejado también a otro conductor herido grave y uno leve, además del un motorista fallecido.

El coronel Gil ha explicado que están llevando a cabo la investigación, pendientes de la evolución del conductor que circulaba en sentido contrario por la autovía, y preguntado acerca de si pasará a disposición judicial, ha aclarado que dependerá del desarrollo de la investigación.

El accidente se produjo pasadas las 23:30 horas de este sábado a la altura del kilómetro 86, sentido Extremadura, de la A-5, en una colisión frontal entre cinco turismos y una motocicleta.

Falleció el conductor de la motocicleta, de 30 años, mientras que los heridos son dos hombres, de 59 y 40 años que fueron derivados a los hospitales de Toledo y de Talavera de la Reina.

El fallecido era el copiloto de la Escudería ‘El Piélago’ Miguel Ángel Almirón, a cuyos familiares ha traslado el pésame este lunes el portavoz del equipo de gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso.