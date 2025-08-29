Detenidos miembros de una banda armada que robaba en pueblos de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a dos personas con más de una decena de armas de fuego expertos en robos de viviendas y vehículos que actuaban principalmente en pueblos de Extremadura, Madrid y Toledo.

La investigación fue iniciada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Badajoz a raíz de varios robos cometidos en domicilios de esta capital y otros cinco pueblos de la provincia.

Previo al asalto de los inmuebles que seleccionaban como objetivos, sustraían un coche de alta gama en otra provincia para utilizarlo en los robos de las casas. Durante su desplazamiento cambiaban las placas de matrícula por otras que también robaban, o suplantaban a las originales de otros vehículos coincidentes con el mismo modelo.

Una vez forzaban los accesos a las propiedades se adentraban en su interior para apoderarse de dinero, joyas y armas. Con la vinculación e identidad de los integrantes del grupo criminal, se realizó el registro de ocho domicilios de Badajoz, dentro de las barriadas de La Cañada y en el Complejo Olímpico Ibérico.

Entre otros objetos intervenidos como las prendas y herramientas utilizadas en los asaltos, se hallaron chalecos antibalas, 13 armas largas y dos cortas (algunas de ellas sustraídas y con números de serie borrados), armas blancas, joyas ya reconocidas y devueltas a sus legítimos propietarios, hachís, marihuana y algo más de 12.000 euros. También ha sido recuperado un vehículo sustraído en Alcalá de Henares (Madrid).

La operación denominada ‘Bankasalt’ ha culminado con la detención de dos de los autores por 11 delitos de robos en inmuebles, 12 robos de vehículos, atentado a los agentes de la autoridad, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo.

No obstante, aún continúa con la búsqueda del resto de los integrantes del grupo, quienes se encuentran «plenamente identificados», asegura la Guardia Civil en una nota de prensa.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.