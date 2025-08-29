Desmantelada una ‘narcovivienda’ en esta localidad de Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a cuatro personas –tres varones y una mujer– como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación comenzó el pasado mes de julio cuando, gracias a la colaboración ciudadana, se tuvo conocimiento de la posible comisión de un delito de tráfico de drogas en un domicilio de la localidad.

Estas fuentes anónimas señalaban que se producían continuas entradas y salidas de personas a la vivienda causando grandes molestias, así como suciedad y destrozos en el portal.

Realizadas las primeras indagaciones, se consiguió acreditar que estaban vendiendo sustancias estupefacientes en el domicilio investigado, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La operación culminó con la detención de los cuatro investigados y la realización de un registro. En total, se incautaron 30 gramos de cocaína, dos básculas de precisión para el pesaje de la droga, 1.905 euros en efectivo, un puño americano, dos teléfonos móviles y diversos efectos para manipular la droga.