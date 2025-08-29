Accidente mortal en una carretera al paso por este pueblo de Cuenca

Dos personas han fallecido este viernes y una tercera ha resultado herida tras salir de la vía un turismo en la carretera N-420 a la altura de Fuentes (Cuenca).

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente de tráfico ha tenido lugar a las 11:09 horas a la altura del kilómetro 453 de la N-420.

Los tres ocupantes del vehículo, de los que todavía no se tienen datos, han quedado atrapados y los bomberos de Cuenca han intervenido para liberarlos.

Han fallecido dos de los tres ocupantes y el tercero ha resultado herido.

Además de los bomberos, la Guardia Civil y trabajadores mantenimiento de carreteras han acudido al lugar dos equipos médicos de urgencias, un helicóptero medicalizado y una UVI.