Talavera de la Reina atiende a una de las víctimas de un incendio en Ávila

Seis personas de entre 45 y 85 años, tres hombres y tres mujeres, han resultado intoxicadas por humo en el incendio de una vivienda situada en la localidad abulense de La Adrada, situada a 85 kilómetros al sur de la provincia, y una de ellas ha sido trasladada al hospital de Talavera de la Reina (Toledo).

Tras ser atendidas en el lugar de los hechos por los facultativos desplazados de Sacyl, una de las afectadas por el humo, una mujer de 85 años, fue trasladada en UVI móvil al hospital de Talavera de la Reina mientras que tres hombres de 70, 85 y 45 años y dos mujeres de 66 y 75 años fueron evacuados en ambulancias soporte vital básico al centro de salud de la cercana localidad de Sotillo de la Adrada.

El suceso se produjo a las 21.05 horas del miércoles, cuando varias llamadas a la sala de operaciones del 112 Castilla y León alertan del humo que sale de una vivienda situada en la calle Juan Ramón Jiménez, de La Adrada.

Según los alertantes, se trata del incendio del primero de los tres pisos de la vivienda con, al menos, una persona afectada por el humo.

Ante esta situación, el centro de emergencias 112 avisó a la Guardia Civil, a los bomberos de Ávila y de la cercana localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias y a las Emergencias Sanitarias de Sacyl, que enviaron una UVI móvil, tres ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Sotillo de la Adrada.