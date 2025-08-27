Un incendio en esta localidad de Guadalajara obliga a la suspensión del tránsito de AVE

infoCLM Send an email 27 agosto, 2025 - 19:14
Zona afectada por el fuego junto a las vías de alta velocidad.
Foto: INFOCAM // Europa Press

Los servicios de extinción de incendios han dado por extinguido el incendio desatado este miércoles en Yebes (Guadalajara), que ha obligado a la interrupción del tránsito del AVE entre Madrid y Barcelona.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias), el incendio, previamente detectado sobre las 16.00 horas, en el paraje de La Calerilla, en Valdeluz, en el término municipal de la localidad alcarreña, tras una llamada de un particular, ha sido dado por extinguido a las 18.25 horas.

Durante las labores de extinción, han participado un total de 8 medios, 2 de ellos aéreos, y 34 personas.

