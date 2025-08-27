Se aprovecharon en Toledo de la situación de vulnerabilidad de este grupo de personas para robarles

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado una organización criminal itinerante que supuestamente robaba en viviendas de ancianos en situación de vulnerabilidad y ha detenido a tres personas.

Según ha informado la Guardia Civil, hasta el momento se han esclarecido diez robos cometidos entre julio y agosto en la provincia de Cádiz, aunque se tiene constancia de su actividad en Madrid, Toledo, Zaragoza, Segovia, Burgos, Sevilla y Córdoba.

Los miembros de la banda se hacían pasar por técnicos del Servicio de Teleasistencia para acceder a los domicilios bajo la excusa de cambiar dispositivos que supuestamente presentaban fallos de cobertura.

Las detenciones se han realizado en Chiclana, donde los detenidos habían establecido su base de operaciones estival en un chalé alquilado durante los meses de julio y agosto.

A los tres arrestados, dos hombres y una mujer, se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y hurto en casa habitada.

La operación denominada Auxilium Remotum, ha contado con la colaboración de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos de la Comisaría Provincial de Cádiz, cuyo personal participó en la explotación.

El caso que inició la investigación ocurrió el 31 de julio en Barbate (Cádiz), cuando una vecina de 79 años fue engañada por un hombre que se identificó como técnico de teleasistencia domiciliaria. Bajo la excusa de comprobar fallos en el sistema, el sospechoso se hizo con joyas y 3.600 euros de la víctima, siendo sorprendido por vecinos que alertaron a la Guardia Civil.

Tras numerosas investigaciones, seguimientos y análisis de denuncias similares presentadas en varias localidades de la provincia, los agentes identificaron a los miembros de la organización, localizaron el chalé utilizado como base y recuperaron dos vehículos, 3.000 euros en efectivo, joyas y bisutería pendiente de identificación.

La operación ha permitido esclarecer los diez hurtos en Cádiz, aunque no se descartan nuevas imputaciones relacionadas con hechos cometidos en otras provincias.