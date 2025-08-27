Herido por arma blanca tras una pelea en este pueblo de Ciudad Real

Incidente de madrugada en la provincia de Ciudad Real

Un varón de 46 años de edad ha resultado herido por arma blanca tras una pelea que ha tenido lugar esta madrugada en la calle Mayor de la localidad ciudadrealeña de Almedina.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se registró a las 2.59 de este miércoles.

El herido fue atendido en el lugar de los hechos por un médico de urgencias, y no quiso ser evacuado por una ambulancia, trasladándose por medios propios a un centro sanitario.

