Trágico suceso en esta autopista a su paso por un pueblo de Cuenca

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo en la AP-36 a su paso por el municipio conquense de Casas de Haro.

A pesar de que en un primer momento no han trascendido datos sobre las tres personas afectadas, posteriormente se ha sabido que la víctima mortal es un hombre, cuya edad no ha trascendido, mientras que las dos personas heridas son dos mujeres, de 60 y 65 años.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido a las 12.49 horas de este martes, tras la salida del vehículo en el que viajaban las tres víctimas en el kilómetro 136 de la vía, en dirección Madrid.

Tras personarse en el lugar de los hechos los equipos de emergencia sanitaria, las dos mujeres han sido trasladadas al Hospital Universitario de Albacete. La primera de ellas en helicóptero medicalizado, la otra ha sido trasladada por una ambulancia de soporte vital básico.

Hasta el lugar del accidente, se han desplazado bomberos de La Roda, dos helicópteros sanitarios, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo médico de urgencias, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.