Rescatado un trabajador tras sufrir una caída en una obra del Casco Histórico de Toledo

El hombre, de 40 años, fue trasladado al Hospital Universitario tras ser auxiliado por bomberos y servicios de emergencia

26 agosto, 2025 - 14:25
Un trabajador de 40 años de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una caída en altura en una obra situada en la calle Bajada del Barco, en el Casco Histórico de Toledo.

El accidente, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, ha tenido lugar sobre las 12.20 horas, cuando trabajaba en la tercera planta de un edificio sito en dicha dirección.

Aunque ha caído desde dos metros de altura, ha tenido que ser rescatado por los bomberos, en un operativo en el que también han participado efectivos de Policía Nacional y Local, y la UVI que lo ha trasladado al centro hospitalario.

