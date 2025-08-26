Intoxicación familiar en un alojamiento rural de este pueblo de Albacete

Cuatro personas, dos adultos y dos menores, han resultado intoxicados tras haber fumigado un alojamiento rural situado en la calle Obispo Ángel Floro de la localidad albaceteña de Ayna.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que la llamada de aviso se ha registrado a las 10.20 horas de este martes, y que, tras ser atendidos por un médico de urgencias, los afectados han sido trasladados por dos ambulancias al Hospital General de Albacete.

Se trata de un hombre y una mujer de 40 años, de un menor de 3 años y de un bebé de 14 meses.