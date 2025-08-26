Detenidos por lo que hacían en explotaciones agrícolas de esta localidad de Ciudad Real

La Guardia Civil, dentro de la denominada operación ‘Black-Orange’, ha procedido a la detención de dos personas por la comisión de unos supuestos delitos de robo con fuerza en explotaciones agrícolas, ubicadas en el término municipal de Daimiel.

Según informa el instituto armado, durante los meses de mayo y junio se cometieron una serie de delitos de robo con fuerza en las cosas, ocurridos en explotaciones agrícolas de dicho municipio.

Los autores, tras recorrer varias explotaciones agrícolas y cerciorarse que las diferentes casetas de campo y casas de aperos se encontraban vacías, forzaban la valla exterior o puerta principal de la finca y una vez en el interior sustraían diversos objetos metálicos, herramientas, llaves de riego, baterías o aspersores.

Siempre actuaban en horario de tarde, cuando las fincas agrícolas se encuentran vacías y es más difícil ser sorprendidos.

Los agentes integrantes del equipo ROCA intensificaron las labores de investigación sobre estos hechos, ante el malestar y sensación de inseguridad por parte de los agricultores de la zona afectada.

Gracias a la colaboración y comunicación entre los agentes de esta unidad y los agricultores de la localidad de Daimiel, se recibieron informaciones y fotografías tomadas por los propios agricultores, de un furgón de color negro, el cual había sido visto por varios caminos de la localidad mirando en las diferentes casetas de campo por las que cruzaba.

Los agentes consiguieron realizar un seguimiento de la furgoneta relacionada, dándole el alto por una patrulla uniformada e identificando a los dos ocupantes, tratándose de un hombre y una mujer, así como se comprobó que en el interior del furgón estas personas portaban varios materiales metálicos, tubos de riego, llaves de riego, aspersores y diferentes herramientas.

Al no poder justificar la procedencia de estos materiales, los agentes actuantes procedieron a intervenir los mencionados materiales.

Seguidamente le son mostrados los objetos incautados a diferentes perjudicados de robos durante los meses de mayo y junio, siendo varios de ellos reconocidos como los que le fueron sustraídos del interior de sus fincas.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

Fue a principios del mes de julio, cuando se procedió a la detención de dos personas, en la localidad de La Roda (Albacete) como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio, en concreto robos con fuerza en explotaciones agrarias, habiendo sido esclarecidos 10 delitos.

Los detenidos habían obtenido unos beneficios netos, de más de 2.000 euros, con una valoración económica estimada de daños a los perjudicados que supera los 6.000 euros.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Daimiel.